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ВСУ в направлении Сватово-Кременная имеют успехи, - Гайдай

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ВСУ в направлении Сватово-Кременная имеют успехи, - Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские военнослужащие имеют успехи в направлении Сватово-Кременная.

Как информирует Цензор.НЕТ, в эфире телемарафона он заявил, что ситуация на этом направлении все еще тяжелая, но контролируемая.

По словам Гайдая, на оккупированных территориях некоторые населенные пункты закрыты на въезд и выезд, также глушат связь и интернет.

Глава ОВА также добавил, что россияне напуганы "хлопками" и массово заселяются в селах у линии фронта в дома гражданских, местами мирных людей выгнали из населенных пунктов полностью.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Які успіхи? Можливо нехай краще про ситуацію на фронті говорять військові, наприклад Генштаб, а не "зелені" "орденоносці". Вже наслухалися абдристовичів, жданових і гайдаїв.
  • IgorYakovlevich
    Юезперечно, плюсую. Якщо порахувати, скільки разів ми в цьому напрямку мали успіх, то зараз мали б вже підходити до Владивостока.
  • Константин К e77bcd2e
    він вже 2 тижні тому Кремінну взяв
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