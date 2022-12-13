Германия выделит Украине €50 млн "зимней помощи"

Федеративная Республика Германия предоставит Украине 50 миллионов европомощи, чтобы не разрешить армии РФ заморозить украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер Министерства иностранных дел Германии.

"Сегодня Германия обещает еще 50 миллионов евро как зимнюю помощь для Украины. Путин хочет сломить украинцев своей тактикой замораживания. Мы не позволим этому произойти. Путинские бомбы означают, что врачам приходится оперировать сердце мальчика при свете мобильных телефонов. Что дети делают домашние задания при свечах, в шапке, шарфе и куртке. Вот почему мы мобилизуем помощь для выживания, включая генераторы и трансформаторы", - сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок.

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