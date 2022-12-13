Уполномоченные лица могут производить осмотр военнослужащих на состояние опьянения, - закон

Должностные лица, уполномоченные начальником органа управления Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины, могут осуществлять осмотр на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения военнослужащих, военнообязанных и резервистов.

За соответствующий законопроект №8271 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов Украины об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке" в целом 13 декабря проголосовали 270 народных депутатов, информирует Цензор. НЕТ.

При этом осмотр разрешено осуществлять не только при прохождении сборов, но и в случае, если есть основания полагать, что военнослужащий находится в состоянии опьянения на улицах, в закрытых спортивных сооружениях, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта (в частности транспорте международного сообщения).

При проведении таких осмотров уполномоченное должностное лицо может применять специальные технические средства видеозаписи, а в случае их отсутствия осмотр должен производиться в присутствии двух свидетелей. Если во время осмотра ведется видеозапись, ее обязательно приобщают к протоколу об административном правонарушении.

Читайте также: Рада разрешила отпуска для военных во время военного положения