Великобритания планирует направить арестованные деньги российских бизнесменов на восстановление Украины, - Клеверли

Правительство Великобритании разрабатывает механизм, который позволит использовать арестованные счета попавших под санкции российских бизнесменов для восстановления Украины.

Об этом заявил глава МИД Джеймс Клеверли в Палате общин британского парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, речь идет о том, чтобы взять эти активы под контроль как часть репараций для реконструкции Украины.

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