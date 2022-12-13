Великобритания планирует направить арестованные деньги российских бизнесменов на восстановление Украины, - Клеверли
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Правительство Великобритании разрабатывает механизм, который позволит использовать арестованные счета попавших под санкции российских бизнесменов для восстановления Украины.
Об этом заявил глава МИД Джеймс Клеверли в Палате общин британского парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По его словам, речь идет о том, чтобы взять эти активы под контроль как часть репараций для реконструкции Украины.