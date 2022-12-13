Рада создала следственную комиссию по проверке деятельности Бюро экономической безопасности

Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) по проверке и оценке эффективности деятельности Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ),

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме во вторник возглавивший ВСК парламентарий Ярослав Железняк (фракция "Голос").

За соответствующий проект постановления №8264 об образовании ВСК по расследованию возможных фактов нарушений законодательства должностными лицами БЭБ, органов государственной власти, осуществляющими полномочия в сфере экономической безопасности, которые могли привести к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты, проголосовали 324 народных депутата.

Позже парламентарий пояснил, что "цель создания ВСК – поддержать экономический фронт, и заставить наши правоохранительные и экономические органы вспомнить, что бюджет армии финансируем мы сами. И каждая гривна, которая сейчас крадется из-за контрабанды на таможне, мискодинга в игорном бизнесе или через продажу контрафактной пачки сигарет – это гривна, украденная в армии".

К широким полномочиям ВСК относится расследование злоупотреблений (и бездействия) в сфере экономической безопасности, что могло привести к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты:

– Бюро экономической безопасности Украины. И здесь претензий больше всего.

- Государственной таможенной службы Украины

- Государственной налоговой службы Украины

- Государственной службы финансового мониторинга Украины

- Национальной полиции Украины

- Службы безопасности Украины

И других органов, которые должны обеспечивать экономическую безопасность государства.

Также, уважаемые предприниматели и бизнес-ассоциации, ВСК наделена полномочиями исследовать и нарушение действиями указанных госорганов прав и законных интересов субъектов хозяйствования", - добавил Железняк.

Читайте также: Нардепы просят БЭБ и Офис Генпрокурора не допустить незаконного вывода российских активов. ДОКУМЕНТ