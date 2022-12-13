Санкции СНБО вводятся не против церкви, а только против отдельных лиц в рясах, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что санкции СНБО применяются не к УПЦ МП, а лишь к отдельным сотрудничающим с государством-агрессором лицам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не считаю, что мы боремся с церковью. Есть отдельные лица, к которым есть определенные претензии в СБУ, и в отношении этих людей вводятся санкции. А то, что у них есть какой-то сан, где-то работают, нам безразлично, если речь идет о национальной безопасности. Нам не важно, в рясе или в костюме от BRIONI, или еще в чем-то человек. Мы на это не обращаем внимание, если речь идет о нацбезопасности. Все, кто работает с оккупантом, кто имеет отношение к рф - они все должны отвечать по законам нашей страны", - отметил Данилов.

Глава СНБО уточнил, что санкции не вводят против тех или иных институтов, а против персон, непосредственно имеющих контакты с РФ.

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"Вы знаете этого Гундяева, он на России правит, и если вы с ним общаетесь во время войны, то у меня вопрос. Если человек отправляет убивать наших граждан, то о чем с ним можно общаться, о чем договариваться?" - сказал Данилов, подчеркнув еще раз, что если человек имеет контакт с теми, кто принес войну в Украину, то он будет отвечать по украинским законам.

Напоминаем, СНБО ввела санкции против некоторых представителей УПЦ МП.