К энергоблокам оккупированной Запорожской АЭС подключают мобильные котельные, чтобы предотвратить замерзание критических систем, - МАГАТЭ
Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии, передает Цензор.НЕТ.
"На станции продолжаются работы по испытанию и вводу в эксплуатацию мобильных котельных на дизельном топливе, которые призваны предотвратить замерзание критических систем ЗАЭС в зимний период и обеспечить обогрев рабочей среды для его персонала", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что мобильные дизельные котельные мощностью 1-3 МВт установлены и работают на одном из энергоблоков, несколько других размещены в других местах на площадке станции.
При этом у ЗАЭС двадцать стационарных аварийных дизель-генераторов. Они находятся в режиме ожидания и смогут обеспечить станцию электроэнергией и в случае необходимости. Однако на всякий случай разворачиваются и мобильные дизельные генераторы.