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В Пентагоне подтвердили планы предоставить Украине Patriot

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В Пентагоне подтвердили планы предоставить Украине Patriot
В Пентагоне подтверждают планы направить Украине системы противоракетной обороны Patriot.

Об этом пишет в твиттере корреспондентка Голоса Америки в Пентагоне Карла Бабб, передает Цензор.НЕТ.

В Пентагоне подтвердили планы предоставить Украине Patriot 01

"Официальное объявление может состояться уже на этой неделе", – отмечает она.

План Пентагона должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином, а позже подписан президентом Джо Байденом.

Напомним, ранее CNN сообщало, что количество систем Patriot, которые США планирует предоставить Украине, неизвестно. Типичная батарея Patriot включает в себя радар, компьютеры, энергетическое оборудование, станцию управления боевыми действиями и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к стрельбе ракеты. При этом обычно подготовка команды, оперирующей установкой, занимает месяцы.

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Топ комментарии

  • rejestrowyj bazil
    Це супер дорога зброя! Якщо її дають, то далі не буде неможливим і надання абрамсів і всього іншого. Подяка американським платникам податків!
  • Богдан Якименко 31aba976
    Чудова новина!
  • mrSmith
    !!!!!!!!!!!!
    Це буде супер!!!!!
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