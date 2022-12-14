Путин - безрассудный, поэтому США и НАТО должны быть готовы к непредсказуемым ситуациям, - представитель Америки Смит

Россия остается одной из самых больших угроз для НАТО, несмотря на то, что долгосрочное внимание Альянса обращено в сторону Китая и Тихоокеанского региона.

Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

По ее мнению, важный урок этой агрессии состоит в том, что нельзя проектировать западный образ мышления на современное руководство России.

"Я считаю, что они (руководство России. - Ред.) не смогли достичь своих стратегических целей, но мы также признаем, что Путин не всегда согласовывает свои стратегические цели и свои намерения с возможностями. Поэтому я считаю, что мы должны быть осторожны в отношении любых рациональных суждений, которые мы проектируем на него, Он показал нам, что он достаточно безрассуден и непредсказуем, и поэтому я считаю, что мы должны быть готовы к любым непредсказуемым ситуациям. Поэтому Соединенные Штаты, и я думаю, что в НАТО, мы верим, что мы не должны делать поспешных выводов, что как-то это не заслуживает всего нашего внимания сейчас", - подчеркнула Смит.

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По ее словам, в то время когда Соединенные Штаты сосредоточены на растущей угрозе со стороны Китая и в регионе Тихого и Индийского океанов, они должны продолжать следить за происходящим в России и вокруг Украины в ближайшие месяцы и годы.

Помощь Украине сейчас, по мнению Смит, проходит все более слаженно, а партнеры все больше координируют свои планы между собой, с Украиной и промышленностью, которая должна обеспечить растущие потребности в оружии и амуниции.

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