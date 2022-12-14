Отражены атаки врага в районе 14 населенных пунктов, - Генштаб

Начались двести девяносто четвертые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Новоселовское, Краснопоповка, Серебрянское и Белогоровка на Луганщине и Белогоровке, Соледаре, Бахмутском, Бахмуте, Курдюмовке, Невельском, Марьинке, Победе и Новомихайловке Донецкой области.

В то же время противник нанес 1 авиационный и 11 ракетных ударов, из них 3 – по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Запорожской областей. Также оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Леоновка, Бучки и Гай Черниговской области; Кучеривка и Кондратовка в Сумской области, а также Стрелечья, Старица, Тихое, Амбарное, Ольховатка, Хатнее, Меловое, Двуречное и Красное Харьковской области.

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На Купянском и Лиманском направлениях обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Купянск, Котляровка, Табаевка и Берестово на Харьковщине; Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Грековка, Площанка, Невское, Краснопоповка и Песчаное Луганской области и Новосадово Терны – Донецкой.

На Бахмутском направлении противник нанес огневое поражение, в частности, возле Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Веселого, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Клещиевки и Курдюмовки Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты совершили обстрелы из танков и артиллерии в районах почти двадцати населенных пунктов. Среди них - Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказал огненное влияние вблизи населенных пунктов Времовка, Угледар, Нескучное, Пречистовка Донецкой области и Плавни, Гуляйполе, Дорожнянка и Ольговское в Запорожье.

На Херсонском направлении противник продолжает обстреливать наши позиции и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Поражение потерпели более двадцати населенных пунктов. В частности, Чернобаевка, Антоновка, Никольское, Токаревка, Новокаиры, Республиканец, Мыловое Херсонской области и город Херсон.