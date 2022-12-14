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Над Киевщиной и столицей уже сбиты 13 "шахедов", - Кличко

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Над Киевщиной и столицей уже сбиты 13 "шахедов", - Кличко
Враг атакует Киев и область дронами-камикадзе.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"В Киевской области и над столицей ПВО сбили в общей сложности уже 10 дронов-"шахедов", - отметил Кличко.

Сколько именно дронов запустил враг, пока неизвестно.

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"Утро в столице и Киевской области началось атакой России дронами-шахедами. Большинство беспилотников сбиты силами ПВО в области. Воздушная тревога продолжается. Опасность остается. Находитесь в укрытиях. Россия продолжает энерготеррор страны. Но мы становимся сильнее каждый день", - отметил в свою очередь глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

В КМВА сообщили, что по состоянию на 8:08 над Киевом сбит еще один дрон-шахед.

Воздушная тревога продолжается! Силы ПВО столицы работают. Сбит еще один "Шахед". По состоянию на 08:00, общее количество сбитых дронов 11", - говорится в сообщении.

Позже в КМВА сообщили, что благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уже уничтожены 13 дронов-камикадзе.

Топ комментарии

  • Nov
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    звідки летять шахіди якщо з білорусі чому без відповіді.
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