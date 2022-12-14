Обломок дрона повредил два админздания в Шевченковском районе Киева, - КГВА
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В Киеве продолжается воздушная тревога, находитесь в укрытиях!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской городской военной администрации.
"В районе столицы силами ПВО сбиты 10 "Шахедов". По предварительной информации, обломок от дрона повредил два админздания в Шевченковском районе. Информация о жертвах уточняется", - говорится в сообщении.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе Киева.
Напомним, что в ряде регионов воздушная тревога.