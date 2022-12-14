В Рубежном вода в трубах превращается в лед, рашисты разрушают систему водоснабжения, - Гайдай

На временно оккупированной части Луганщины люди мерзнут в домах, поскольку оккупанты разрушают систему централизованного водоснабжения.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Уничтожены военные РФ в Новоайдаре, в Рубежном оккупанты разрушают систему водоснабжения, в так называемой "ЛНР" внедрят центры военно-спортивной подготовки детей, где будут обучать управлять беспилотниками. Соответствующую программу собираются тестировать на территории оккупированных Луганщины и Донбасса, а также в бурятии, калмыкии и чечне", - говорится в сообщении.

По словам Гайдая, для детей в возрасте от 14 до 18 лет россияне создадут центры патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. В программу планируется включить огневую и инженерную подготовку, управление беспилотниками и т.д.

"И все это на фоне того, что в захваченных в 2022 году городах зимой мерзнут люди. А в Рубежном, к примеру, разрушается система централизованного водоснабжения. Вода в трубах превращается в лед, что в итоге нарушает целостность труб. Заменять уже поврежденные участки в местного жилищно-коммунального хозяйства ничем", - добавил он.

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