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ОП о последствиях утренней атаки дронами: В Киеве повреждены 2 админздания, в Вишневом - частный дом. ФОТО

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В результате атаки дронами на Киев и область в столице повреждены 2 админздания, в городе Вишневое - частный дом.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо силам ПВО за работу! В результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены 2 админздания, в селе Вишневое - частный дом. Опасность еще не прошла! Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

ОП о последствиях утренней атаки дронами: В Киеве повреждены 2 админздания, в Вишневом - частный дом 01
ОП о последствиях утренней атаки дронами: В Киеве повреждены 2 админздания, в Вишневом - частный дом 02

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе Киева

Напомним, что в ряде регионов воздушная тревога.

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Топ комментарии

  • Super Gut
    Мародьор кірюша тімошенко має бути на нарах. Як і усі його боси із оп
  • Центр 820
    Ця мерзота повинна вже на нарах сидіти, а не коментувати.
  • Amber
    У столиці та області збито 11 "шахедів, можлива друга хвиля атак ‼️
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