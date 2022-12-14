ОП о последствиях утренней атаки дронами: В Киеве повреждены 2 админздания, в Вишневом - частный дом. ФОТО
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В результате атаки дронами на Киев и область в столице повреждены 2 админздания, в городе Вишневое - частный дом.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо силам ПВО за работу! В результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены 2 админздания, в селе Вишневое - частный дом. Опасность еще не прошла! Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе Киева
Напомним, что в ряде регионов воздушная тревога.