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Воздушные силы про утреннею атаку дронов: БПЛА летят с восточного побережья Азовского моря. Боевая работа продолжается

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Воздушные силы про утреннею атаку дронов: БПЛА летят с восточного побережья Азовского моря. Боевая работа продолжается
14 декабря ночью российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, ударные БпЛА летят с направления восточного побережья Азовского моря.

"Радиолокационными средствами обнаружено более десяти барражирующих боеприпасов. В настоящее время зенитными ракетными подразделениями и другими огневыми средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уже уничтожены десять "шахедов" противника!", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8:10 боевая работа еще продолжается!

"Соблюдайте правила безопасности в регионах, где объявлена воздушная тревога!", - добавляют в Командовании Воздушных сил.

По данным КГВА, сбито уже 11 дронов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе Киева.

Напомним, что в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Вже час виходити до Азовського моря і перекрити сухопутний коридор бездарно просраний Вавою.
  • Ярослав Шевченко 51a490e4
    На кого то разраховано?! Збивали в Київська обл та Житомирська обл, а летіли з Азова. Самі себе дескридитують! Полева ППО не побачила, ППО Дніпра не побачила ППО Запоріжжя не побачила, ППО Полтави не побачило, Черкаська под питанням, почали збивати тільки у Київській та Житомирський області .
    ПОВНИЙ ЗВІЗДЬОЖ!!! Чого не сказати що то Білорусь, оце питання? !
  • Сергей Хорунжий fedf8d7b
    ..ка, не буде новиною, але- не вибери нарід оцього, що нам КОЖЕН ВЕЧІР сифонить казочку, НІЧОГО б такого не було.
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