Воздушные силы про утреннею атаку дронов: БПЛА летят с восточного побережья Азовского моря. Боевая работа продолжается
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Как отмечается, ударные БпЛА летят с направления восточного побережья Азовского моря.
"Радиолокационными средствами обнаружено более десяти барражирующих боеприпасов. В настоящее время зенитными ракетными подразделениями и другими огневыми средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уже уничтожены десять "шахедов" противника!", - говорится в сообщении.
По состоянию на 8:10 боевая работа еще продолжается!
"Соблюдайте правила безопасности в регионах, где объявлена воздушная тревога!", - добавляют в Командовании Воздушных сил.
По данным КГВА, сбито уже 11 дронов.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе Киева.
Напомним, что в ряде регионов объявлена воздушная тревога.