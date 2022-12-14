Воздушные силы про утреннею атаку дронов: БПЛА летят с восточного побережья Азовского моря. Боевая работа продолжается

14 декабря ночью российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, ударные БпЛА летят с направления восточного побережья Азовского моря.

"Радиолокационными средствами обнаружено более десяти барражирующих боеприпасов. В настоящее время зенитными ракетными подразделениями и другими огневыми средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уже уничтожены десять "шахедов" противника!", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8:10 боевая работа еще продолжается!

"Соблюдайте правила безопасности в регионах, где объявлена воздушная тревога!", - добавляют в Командовании Воздушных сил.

По данным КГВА, сбито уже 11 дронов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе Киева.

Напомним, что в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

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