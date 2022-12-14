Оккупанты сбросили с беспилотника на территорию Хотинской громады Сумщины две взрывчатки, - Госпогранслужба

Российские оккупанты сбросили с беспилотника на территорию Хотинской громады две взрывчатки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, вчера враг обстреливал границы Сумской и Черниговской области с применением БПЛА, минометов и ствольной артиллерии. Под вражеским огнем оказались Хотинская и Эсманьская громады Сумщины и Новгород-Северская - Черниговщины.

К счастью, обошлось без жертв.

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