Оккупанты сбросили с беспилотника на территорию Хотинской громады Сумщины две взрывчатки, - Госпогранслужба
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Российские оккупанты сбросили с беспилотника на территорию Хотинской громады две взрывчатки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Как отмечается, вчера враг обстреливал границы Сумской и Черниговской области с применением БПЛА, минометов и ствольной артиллерии. Под вражеским огнем оказались Хотинская и Эсманьская громады Сумщины и Новгород-Северская - Черниговщины.
К счастью, обошлось без жертв.