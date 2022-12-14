Среди российских военных ведутся споры по ведению войны против Украины, - британская разведка
Об этом свидетельствуют данные британской разведки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.
Британская разведка ссылается на недавние заявления террориста и боевика Игоря Гиркина (Стрелкова). Он утверждает, что два месяца провел на передовой в составе батальона так называемой ДНР. Гиркин высмеял приказы руководства армии РФ строить крупные позиционные оборонительные сооружения, подвергая сомнению их полезность в современной войне. Боевик заявил о "кризисе стратегического планирования".
"Его комментарии подчеркивают бурные дебаты по ведению войны, которые продолжаются в военном сообществе России", - отметили в разведке.
При этом британские разведчики не могут подтвердить слухи об увольнении главы Генштаба РФ Валерия Герасимова. Однако известно, что напряжение среди военных дошло и до верхушки.