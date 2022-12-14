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Среди российских военных ведутся споры по ведению войны против Украины, - британская разведка

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Среди российских военных ведутся споры по ведению войны против Украины, - британская разведка
Российские военные спорят о выборе стратегии ведения войны против Украины. Некоторые считают, что руководство избрало неправильный путь.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

Британская разведка ссылается на недавние заявления террориста и боевика Игоря Гиркина (Стрелкова). Он утверждает, что два месяца провел на передовой в составе батальона так называемой ДНР. Гиркин высмеял приказы руководства армии РФ строить крупные позиционные оборонительные сооружения, подвергая сомнению их полезность в современной войне. Боевик заявил о "кризисе стратегического планирования".

"Его комментарии подчеркивают бурные дебаты по ведению войны, которые продолжаются в военном сообществе России", - отметили в разведке.

При этом британские разведчики не могут подтвердить слухи об увольнении главы Генштаба РФ Валерия Герасимова. Однако известно, что напряжение среди военных дошло и до верхушки.

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Топ комментарии

  • Alexey Prus 9f3d4003
    сперечаються, хто перший в черзі до овцелюбів на анальні процедури і спочатку стіралки а потім унітази, чи навпаки
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Потому что получили пи#ды (С)
  • Urs
    дайош на Миколая тыщу в день!
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