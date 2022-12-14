Киев перенес две волны атаки вражеских дронов. Обломки повредили админздание и 4 жилых дома, - КГВА

Киев перенес две волны атаки вражеских дронов.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГВА.

"Киев перенес две волны атаки вражеских дронов. Благодаря эффективной работе подразделений ПВО и РЭБ уничтожено 13 вражеских дронов. Обломки от сбитых БПЛА попали в одно админздание и еще 4 жилых здания получили незначительные повреждения (Шевченковский район столицы). Люди не пострадали", – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обломок дрона повредил два админздания в Шевченковском районе Киева, - КМВА

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Шевченковском районе Киева.