Россияне 42 раза обстреляли Херсонщину, погиб человек, 1 особа получила ранения, - ОВА
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Российские оккупанты за сутки 42 раза обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.
Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.
"Враг в очередной раз обстрелял жилые кварталы Херсона. Оккупанты попали в яхт-клуб, училище, спортивное заведение, частные и многоквартирные дома", - говорится в сообщении.
В результате обстрела погиб 1 человек, еще один житель области получил ранения.