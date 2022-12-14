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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 96 тыс. человек (+740 в сутки), 2970 танков, 1931 артсистема, 5937 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 14 декабря потери личного состава противника составляют около 96 000 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.12 ориентировочно составляют:

личного состава – около 96000 (+740) человек ликвидировано,

танков - 2970 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 5937 (+7) ед,

артиллерийских систем - 1931 (+0) ед,

РСЗО - 404 (+0) ед,

средства ПВО - 211 (+0) ед,

самолетов - 281 (+0) ед,

вертолетов - 264 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+0),

крылатые ракеты – 592 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4562 (+13) ед,

специальная техника - 171 (+1).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 96 тыс. человек (+740 в сутки), 2970 танков, 1931 артсистема, 5937 бронированных машин 01

"Данные уточняются", – добавляют в Генштабе.

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  • Mykola Trofimenko 644016fc
    На Різдво будуть ювілейні 100к
  • Deodar Revolution
    больше радует не 100 000 трупов а 300 000 покалеченных - без рук, без ног, контуженных, с обмороженными, отгнившими конечностями которые расползутся по всей расеи и будут от бессильной злобы пи@дить и калечить своих самок, резать детей, наркоманить и попрошайничать в переходах
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ВІРЮ В ЗСУ....ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!
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