Общие боевые потери РФ с начала войны – около 96 тыс. человек (+740 в сутки), 2970 танков, 1931 артсистема, 5937 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 14 декабря потери личного состава противника составляют около 96 000 человек.