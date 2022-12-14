Общие боевые потери РФ с начала войны – около 96 тыс. человек (+740 в сутки), 2970 танков, 1931 артсистема, 5937 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 14 декабря потери личного состава противника составляют около 96 000 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.12 ориентировочно составляют:
личного состава – около 96000 (+740) человек ликвидировано,
танков - 2970 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 5937 (+7) ед,
артиллерийских систем - 1931 (+0) ед,
РСЗО - 404 (+0) ед,
средства ПВО - 211 (+0) ед,
самолетов - 281 (+0) ед,
вертолетов - 264 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+0),
крылатые ракеты – 592 (+0),
корабли /катера - 16 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 4562 (+13) ед,
специальная техника - 171 (+1).
"Данные уточняются", – добавляют в Генштабе.