Иран стремится ограничить дальность ракет, которые планирует поставить РФ, - ISW

Высокопоставленные израильские официальные лица заявили, что Иран стремится ограничить дальность ракет, которую он планирует поставить России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Так, Иран опасается международной реакции из-за предоставления России ракет большой дальности для использования в войне в Украине.

"Резолюция 2231 Совбеза Организации Объединенных Наций (ООН), принятая в 2015 году, запрещает передачу или получение иранских баллистических ракет с дальностью свыше 300 км и полезной нагрузкой свыше 500 кг до октября 2023 года", - отмечают аналитики.

Отмечается, что нарушение этой резолюции может привести к "откатному" механизму, который повторно введет санкции ООН против Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран планирует ограничить дальность ракет, которые отправит России, - СМИ