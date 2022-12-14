В Киевской и Днепропетровской областях действуют экстренные отключения электроэнергии

В Киеве и области и Днепропетровской области сегодня, 14 декабря, действуют экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на региональные сайты ДТЭК.

"14 декабря в Днепропетровской области применяют экстренные отключения электроэнергии" - говорится в сообщении на сайте компании "ДТЭК Днепровские электросети".

Графики стабилизационных и аварийных обесточений, составленные ранее, не действуют.

Экстренные отключения продолжаются и в Киевской области. В некоторых населенных городах применяются аварийные отключения света из-за осложнений погодных условий.

"В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию, говорится в сообщении ДТЭК Киевские региональные сети.

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