В Киевской и Днепропетровской областях действуют экстренные отключения электроэнергии
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на региональные сайты ДТЭК.
"14 декабря в Днепропетровской области применяют экстренные отключения электроэнергии" - говорится в сообщении на сайте компании "ДТЭК Днепровские электросети".
Графики стабилизационных и аварийных обесточений, составленные ранее, не действуют.
Экстренные отключения продолжаются и в Киевской области. В некоторых населенных городах применяются аварийные отключения света из-за осложнений погодных условий.
"В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию, говорится в сообщении ДТЭК Киевские региональные сети.