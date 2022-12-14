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Посол США Бринк о утренней атаке дронами-камикадзе: "Больше помощи для Украины уже в пути"

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Посол США Бринк о утренней атаке дронами-камикадзе: "Больше помощи для Украины уже в пути"
Посол США Бриджит Бринк прокомментировала утреннюю атаку РФ дронами-камикадзе и заявила, что помощь для Украины уже в пути.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Беспилотники в Киеве сегодня утром, но я знаю, что просыпаться от российских бомб стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине. Мы с вами - еще больше помощи уже в пути", - отметила дипломат.

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Топ комментарии

  • Vitaliy Drobot
    Боже бережи Америку.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ми НЕ на базарі... ми - подайте Христараді... бо асфальтом не відіб"ємося!!! шашликами теж !!!
    на базарі, за ГРОШІ... ми ще можемо торгуватися...а от безкоштовна допомога тільки на розсуді того, хто ЗАБАЖАВ нам її надати і ЩО забажав нам надати (може поцікавится перед наданням а може й ні)
    доречі... по розбомблених і розграбованих селах раді і теплому одягу і ковдрам і генераторам...
  • Berrimor Cute
    Ти щє за попередню не подякував.
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