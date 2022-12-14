Посол США Бринк о утренней атаке дронами-камикадзе: "Больше помощи для Украины уже в пути"

Посол США Бриджит Бринк прокомментировала утреннюю атаку РФ дронами-камикадзе и заявила, что помощь для Украины уже в пути.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Беспилотники в Киеве сегодня утром, но я знаю, что просыпаться от российских бомб стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей Украине. Мы с вами - еще больше помощи уже в пути", - отметила дипломат.

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