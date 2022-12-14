Враг целился в критическую инфраструктуру. На Киевщине прилетов нет, обломками поврежден дом, - Кулеба о утренней атаке дронами

Воздушная тревога в Киевской области длилась более трех часов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с самого утра область атаковали вражеские беспилотники. Страна-террорист снова целилась в критическую инфраструктуру области и столицы.

"В регионе прилетов нет. Это последствия удачной работы ПВО. В настоящее время службы приступили к выявлению мест падения сбитых шахедов. Имеем один поврежденный обломками дрона частный дом. К счастью, без пострадавших", – отмечает он.

"Напоминаю, если вы обнаружили подозрительный предмет, не приближайтесь к нему. Звоните по номерам 101 или 102. Верим в ВСУ и заботимся о собственной безопасности. Выстоим", - добавляет глава региона.

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