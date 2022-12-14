Россияне бросают в бой штурмовые отряды из завербованных ЧВК "Вагнер" заключенных, - Центр национального сопротивления

Россияне бросают в бой бойцов ЧВК "Вагнер", которых Евгений Пригожин завербовал в российских тюрьмах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В общей сложности оккупанты завербовали 23 тыс. заключенных, которых используют при штурме как "пушечное мясо". Причиной является то, что их смерть не резонирует в российском обществе и потому позволяет россиянам не думать о потерях. Фактически, враг обменивает жизнь дешевых бойцов на жизнь украинцев", - говорится в сообщении.

Из заключенных формируют штурмовые отряды, при штурме используют аэроразведку, благодаря которой командиры групп наблюдают за действиями "подчиненных". При этом эти потери не деморализуют ЧВК "Вагнер", ведь квалифицированный личный состав и руководство не участвует в штурме, отметили в ЦНС.

В то же время, по данным Центра, местное подполье продолжает предоставлять данные о размещении вагнеровцев на временно оккупированных территориях. Это позволяет наносить удары по пунктам управления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние полторы недели сотни "вагнеровцев" погибли, даже не добравшись до линии фронта, - Гайдай