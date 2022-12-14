Новости • Агрессия России против Украины

Россияне бросают в бой штурмовые отряды из завербованных ЧВК "Вагнер" заключенных, - Центр национального сопротивления

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Россияне бросают в бой штурмовые отряды из завербованных ЧВК "Вагнер" заключенных, - Центр национального сопротивления
Россияне бросают в бой бойцов ЧВК "Вагнер", которых Евгений Пригожин завербовал в российских тюрьмах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"В общей сложности оккупанты завербовали 23 тыс. заключенных, которых используют при штурме как "пушечное мясо". Причиной является то, что их смерть не резонирует в российском обществе и потому позволяет россиянам не думать о потерях. Фактически, враг обменивает жизнь дешевых бойцов на жизнь украинцев", - говорится в сообщении.

Из заключенных формируют штурмовые отряды, при штурме используют аэроразведку, благодаря которой командиры групп наблюдают за действиями "подчиненных". При этом эти потери не деморализуют ЧВК "Вагнер", ведь квалифицированный личный состав и руководство не участвует в штурме, отметили в ЦНС.

В то же время, по данным Центра, местное подполье продолжает предоставлять данные о размещении вагнеровцев на временно оккупированных территориях. Это позволяет наносить удары по пунктам управления.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Кваліфіковані "вагнерівці" не беруть участі в боях,а здихають у тилу в общагах та готелях від HIMARS.
  • Urs
    давайте по общаге в день.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Нічого дивного бо саме для цього вони зеків і залучають...
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