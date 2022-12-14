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РФ пытается использовать дроны-камикадзе ночью и разведывает слабые места ПВО, - Воздушные силы

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РФ пытается использовать дроны-камикадзе ночью и разведывает слабые места ПВО, - Воздушные силы
Российские захватчики осуществляют разведку накануне нанесения ударов во избежание попадания в зону действия ПВО.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Тактика, присущая применению этими БПЛА – это ночь. Условия плохой видимости, потому что ночью их визуально трудно обнаружить теми средствами, которыми сбивают их – это и стрелковое оружие, зенитные пушки. Поэтому именно радиолокационные средства их обнаруживают, а зенитно-ракетные комплексы и другие огневые средства сбивают", - пояснил он.

"Используя русла рек и зоны, которые противник разведывает, где у нас могут быть определенные слабые места, сильные места – это все противник обнаруживает. Делает разведку накануне нанесения ударов, таким образом пытается избежать попадания в зону действия нашей ПВО", - добавил пресс-секретарь Воздушных сил.

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Топ комментарии

  • Valery Kulaga
    А шо по этому поводу думают еврейские отцы беспилотников. А то чует мое слабое сердце, шо иранские опагэймеры-атомщики сильно поумнеют от российских щей и в ближайшее время сделают атомную бомбу из песка персидской пустыни. Китайцам и корейцам московские щи сильно помогли.
    Поэтому самая эффективная тактика - уничтожать этих воздушных вампиров на складах, до их запуска. А еще лучше - на заводах, где их делают, вместе с заводом.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    нехай розвідують...
    в нас некласичне (за підходами) ППО і не все стаціонарне ))) наше ППО не все **********, але воно вчиться і вже вміє і вже знає як використовувати те що є...
    а буде ********** - навчимося й його використовувати... ми готуємось (нажаль лише тепер, а не завчасно... до війни)
  • аспм мпри
    Наша ППО збила 13 із 13 дронів, які атакували Україну цього ранку, - АП
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