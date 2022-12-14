РФ пытается использовать дроны-камикадзе ночью и разведывает слабые места ПВО, - Воздушные силы

Российские захватчики осуществляют разведку накануне нанесения ударов во избежание попадания в зону действия ПВО.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Тактика, присущая применению этими БПЛА – это ночь. Условия плохой видимости, потому что ночью их визуально трудно обнаружить теми средствами, которыми сбивают их – это и стрелковое оружие, зенитные пушки. Поэтому именно радиолокационные средства их обнаруживают, а зенитно-ракетные комплексы и другие огневые средства сбивают", - пояснил он.

"Используя русла рек и зоны, которые противник разведывает, где у нас могут быть определенные слабые места, сильные места – это все противник обнаруживает. Делает разведку накануне нанесения ударов, таким образом пытается избежать попадания в зону действия нашей ПВО", - добавил пресс-секретарь Воздушных сил.

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