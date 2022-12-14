Россияне создали на ЗАЭС ситуацию, близкую к аварии в Фукусиме, - Галущенко
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Это также вопрос для всех стран мира, – сказал он. – Это проблема не только украинской ядерной безопасности. Это означает, что ракеты, дальность которых достигает, скажем, 2 тысяч километров, могут долететь до любого атомного реактора.
Галущенко сказал, что после захвата Запорожской АЭС российские силы продолжают обстреливать линии электропередач, совмещающие ее с украинской энергосистемой. По его словам, АЭС пять раз переходила в режим отключения энергии.
В случае отключения может произойти "классический сценарий Фукусимы", сказал Галущенко, подразумевая радиационную аварию в Японии в 2011 году.
"Они обстреливают украинские линии электропередач, уничтожают их, после чего станция работает на дизельных генераторах, а это значит, что мы в одном шаге от аварии", - добавил министр.
Но даже после возобновления линий электроснабжения и возобновления подачи электричества на станцию тревожный процесс начинается снова с началом новых обстрелов, отметил Галущенко.
"Это безумная игра с ядерной безопасностью", - подытожил он.