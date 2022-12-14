Энергообъекты не повреждены в результате утренней атаки дронов. Ситуация все еще сложная, дефицит мощности значителен, - "Укрэнерго"

Среда 14 декабря началась с массированной атаки дронов. Благодаря блестящей работе сил противовоздушной обороны объекты энергетической инфраструктуры не получили повреждений - все 13 БПЛА были сбиты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, вчера был введен в работу еще один блок на атомной станции. Это помогло не применять за прошедшие сутки аварийные отключения для сбалансирования энергосистемы.

"Но ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений в энергетической инфраструктуре. Сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация на востоке - из-за почти ежедневных обстрелов энергообъекты постоянно испытывают повреждения. Ремонтные работы замедляются из-за опасности для жизни ремонтников", - говорится в сообщении.

Всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии.

Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами по облэнерго и компаниям-производителям круглосуточно работают на восстановлением поврежденного при обстрелах оборудования.

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