Энергообъекты не повреждены в результате утренней атаки дронов. Ситуация все еще сложная, дефицит мощности значителен, - "Укрэнерго"
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Как отмечается, вчера был введен в работу еще один блок на атомной станции. Это помогло не применять за прошедшие сутки аварийные отключения для сбалансирования энергосистемы.
"Но ситуация в энергосистеме Украины все еще остается сложной из-за большого объема повреждений в энергетической инфраструктуре. Сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Самая сложная ситуация на востоке - из-за почти ежедневных обстрелов энергообъекты постоянно испытывают повреждения. Ремонтные работы замедляются из-за опасности для жизни ремонтников", - говорится в сообщении.
Всем облэнерго доведены лимиты суточного потребления электроэнергии.
Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами по облэнерго и компаниям-производителям круглосуточно работают на восстановлением поврежденного при обстрелах оборудования.