Рада выполнила все рекомендации Еврокомиссии для переговоров по вступлению Украины в ЕС, - Стефанчук

Рекомендации были предоставлены Украине вместе с получением 23 июня этого года статуса кандидата в членство в ЕС. Часть из них – это зона ответственности Украинского Парламента.

Об этом сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"Можно с уверенностью сказать, что Верховная Рада Украины выполнила свою часть работы и приняла все необходимые системные законопроекты для выполнения рекомендаций Еврокомиссии", - подчеркнул глава парламента.

Стефанчук перечислил все Законы и необходимые решения, необходимые Украине, как кандидату на вступление в Европейский Союз, и принятые Парламентом за последние почти шесть месяцев от получения этого статуса, а именно:

- Реформа Конституционного суда: Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины на конкурсной основе".

- Согласование аудиовизуального законодательства с европейским: Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О медиа".

- Усовершенствование законодательства о нацменьшинствах: Верховная Рада Украины приняла Закон "О национальных меньшинствах (сообществах)".

- борьба с отмыванием средств, в частности, Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении порядка информации, необходимой для проведения финансового мониторинга"; Закон "О ратификации Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы о предотвращении терроризма"; Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" по защите финансовой системы Украины от государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843".

– Продолжение судебной реформы: Верховная Рада Украины избрала по своей квоте членами Высшего совета правосудия двух кандидатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховная Рада приняла все законы, необходимые для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, – вице-спикер Кондратюк