Япония передала Украине четыре мощных дизель-генератора

Япония передала Украине четыре дизель-генератора большой мощности, они уже по пути в Бучу на Киевщине.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил посол Украины в Японии Сергей Корсунский, передает Цензор.НЕТ.

"С целью помочь Украине в тяжелый зимний период в Японии создана Межфракционная группа парламентариев, в которую вошел 151 депутат. В сотрудничестве с Федерацией японского бизнеса Кейданрен и Ниппон Фаундейшн при прямой поддержке лично премьер-министра Японии Фумио Кишиды сегодня состоялась церемония передачи Украине четырех дизель-генераторов большой мощности, которые уже в пути в Бучу", - говорится в сообщении.

Украинский дипломат отметил, что действующий генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Японии госпожа Камикава подчеркнула, что это только начало, а глава японского правительства поздравил эту инициативу и подчеркнул, что поддержка со стороны Японии будет только увеличиваться.

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