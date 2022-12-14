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В Киеве уберут бюст Пушкина и мемориальную доску Ванде Василевской

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В Киеве уберут бюст Пушкина и мемориальную доску Ванде Василевской
Такое решение приняла рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Вечерний Киев".

К такому выводу члены группы пришли после длительных обсуждений с экспертами профильных институтов НАН Украины, Института Национальной памяти и других.

"О двух объектах сегодня (13.12, - ред.) мы пришли к выводам, бюст Пушкина и мемориальную доску Ванде Василевской уберем с улиц нашего города, - поделился глава рабочей группы, заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопов. - Еще один объект, о котором сегодня велось активное обсуждение, - памятник Пушкину на проспекте Победы, 40. Он, напомню, является памятником национального значения, так же как памятник Щорсу, поэтому мы ждем соответствующих выводов и разрешений от Минкульта. Только тогда будем понимать, когда и каким образом сможем его перенести в другое место".

Отметим, что уже окончательно утвержден перечень из 296 объектов, которые должны быть отстранены с публичного пространства: это 95 памятников и 201 памятная доска или элемент отделки.

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Напомним, могилу Ватутина в Мариинском парке собираются эксгумировать. Для проработки вопроса о перезахоронении создадут рабочую группу с привлечением специалистов и ученых.

Также экспертный совет Министерства культуры и информационной политики по преодолению последствий русификации и тоталитаризма рекомендовал изъять из публичного пространства Киева памятники Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко и Николаю Ватутину в Мариинском парке.

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Топ комментарии

  • vuiko dobrui
    так званий "памʼятник" червоножопому комуно-кацапу, "асвабодітелю" ватутіну коли пприберуть ???
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Ва́нда Льві́вна Василе́вська - радянська письменниця та громадська діячка.
    Тричі лауреатка Сталінської премії (1943, 1946, 1952). Доктор філологічних наук.
    Депутат Верховної Ради СРСР 1-6-го скликань (у 1940-1964 роках).

    Була противницею впровадження української мови в освіті у школах Західної України.
    Входить до списку осіб, які підлягають декомунізації.

    *
    Ванда Василевська часом не родичка коломойсько-портновської Василевської-Смаглюк
    із слуг колаборантів?
  • Зэлэный_Змий
    На задню частину коня...
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