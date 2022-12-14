В Киеве уберут бюст Пушкина и мемориальную доску Ванде Василевской

Такое решение приняла рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Вечерний Киев".

К такому выводу члены группы пришли после длительных обсуждений с экспертами профильных институтов НАН Украины, Института Национальной памяти и других.

"О двух объектах сегодня (13.12, - ред.) мы пришли к выводам, бюст Пушкина и мемориальную доску Ванде Василевской уберем с улиц нашего города, - поделился глава рабочей группы, заместитель председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Владимир Прокопов. - Еще один объект, о котором сегодня велось активное обсуждение, - памятник Пушкину на проспекте Победы, 40. Он, напомню, является памятником национального значения, так же как памятник Щорсу, поэтому мы ждем соответствующих выводов и разрешений от Минкульта. Только тогда будем понимать, когда и каким образом сможем его перенести в другое место".

Отметим, что уже окончательно утвержден перечень из 296 объектов, которые должны быть отстранены с публичного пространства: это 95 памятников и 201 памятная доска или элемент отделки.

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Напомним, могилу Ватутина в Мариинском парке собираются эксгумировать. Для проработки вопроса о перезахоронении создадут рабочую группу с привлечением специалистов и ученых.

Также экспертный совет Министерства культуры и информационной политики по преодолению последствий русификации и тоталитаризма рекомендовал изъять из публичного пространства Киева памятники Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко и Николаю Ватутину в Мариинском парке.

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