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Великобритания организовала для украинских судей обучение судебным процессам над военными преступниками

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Великобритания организовала для украинских судей обучение судебным процессам над военными преступниками
Группа из 90 украинских судей пройдет подготовку, организованную Великобританией, для проведения судебных процессов по военным преступлениям российских военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.

По данным издания, первая группа судей посетила сессию в секретном месте в регионе на прошлой неделе, а в ближайшие месяцы приедут другие.

Великобритания предоставила на эту программу финансирование в размере 2,5 миллиона фунтов стерлингов.

Генеральный прокурор Виктория Прентис сказала, что программа обеспечит беспрецедентное масштабное преследование виновников преступлений, пока идет война.

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Топ комментарии

  • Лариса Немезида
    корумпованих суддів вчать судити по совісті ... їх місце на нарах
  • 1sarmat
    Вовка вже запросили? А то він не при посаді зараз, таких талант пропадає Ну і залишити його там років на 15 можна
  • Hanka Panyanka
    цікаво, як тих суддів обирали, там через одного - або коруціонер, або зрадник, або й те й інше...
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