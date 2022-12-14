Беларусь перебрасывает танки к границе с Польшей и Литвой, - "Беларускі Гаюн"

На второй день проверки боеспособности вооруженных сил Беларуси на полигон под Гродно опрокидывают не менее 20 танков,

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Мониторинговая группа отмечает, что к проверке боеспособности войск внезапно начинают привлекаться новые части и соединения.

"Подразделения сил немедленного реагирования (СНС) из состава 11-й (ппд – Слоним) и 19-й (ппд – д. Заслоново, Лепельский район) механизированных бригад получили задачу совершить марш на полигоны ВС РБ, в том числе с преодолением водных помех" , – говорится в сообщении.

Также к проверке привлечены 2 танковые роты 7 отдельного танкового батальона - это минимум 2

"Известно, что подразделение было поднято по тревоге сегодня в 3:00 (по минскому времени)", - отметили в мониторинговой группе.

Кроме того, есть информация, что к проверке будут привлечены:

40-й отдельный механизированный батальон 11 омбр;

105-й отдельный механизированный батальон 11 омбр;

инженерно-саперный батальон 11 омбр.

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