Беларусь перебрасывает танки к границе с Польшей и Литвой, - "Беларускі Гаюн"
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На второй день проверки боеспособности вооруженных сил Беларуси на полигон под Гродно опрокидывают не менее 20 танков,
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
Мониторинговая группа отмечает, что к проверке боеспособности войск внезапно начинают привлекаться новые части и соединения.
"Подразделения сил немедленного реагирования (СНС) из состава 11-й (ппд – Слоним) и 19-й (ппд – д. Заслоново, Лепельский район) механизированных бригад получили задачу совершить марш на полигоны ВС РБ, в том числе с преодолением водных помех" , – говорится в сообщении.
Также к проверке привлечены 2 танковые роты 7 отдельного танкового батальона - это минимум 2
"Известно, что подразделение было поднято по тревоге сегодня в 3:00 (по минскому времени)", - отметили в мониторинговой группе.
Кроме того, есть информация, что к проверке будут привлечены:
- 40-й отдельный механизированный батальон 11 омбр;
- 105-й отдельный механизированный батальон 11 омбр;
- инженерно-саперный батальон 11 омбр.