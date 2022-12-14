Кремль готовит увольнение ответственных за внешнюю политику, - The Insider

В администрации Путина готовят ротацию кадров. Ряд высокопоставленных должностных лиц, отвечающих за внешнюю политику, уволят.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

"Среди кандидатур на выход рассматриваются курирующий всю внешнюю политику помощник Путина Юрий Ушаков, начальник Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, куратор Закавказья Валерий Федоров и "смотрящий" за Африкой и Израилем Филипп Ильичев. Их деятельность за последние годы сопровождалась унизительными провалами", - отмечает издание.

По данным The Insider, на Ушакове замыкаются многие ключевые вопросы, касающиеся внешней политики, и он от президента напрямую курирует кадровые назначения в российском МИД, чем, по данным некоторых источников, вызвал раздражение главы МИД Сергея Лаврова.

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"В конце прошлого года Ушаков активно участвовал в подготовке ультиматума НАТО и США, когда Кремль потребовал гарантий безопасности и запрета продвижения Альянса на восток. Затем, в мае этого года, он "присматривал" за переговорами между Украиной и Россией о прекращении военных действий. Как известно, ни то, ни другое успехом не увенчалось. Среди провалов Ушакова называют недавний саммит ОДКБ в Ереване, на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписать итоговую декларацию", - пишет издание.

Также The Insider предполагает, что вероятно свою должность покинет заместитель начальника УПИН (управления президента по внутренней политике) Филипп Ильичев, который в последние годы занимался налаживанием контактов России с Африкой. Среди его провалов - арест "второго Кремля" президента ЮАР Джейкоба Зума. Теперь ЮАР руководит Матамела Сирила Рамафоса, который больше ориентируется на Китай. Слабыми оказались и результаты деятельности в Израиле, где подавляющее большинство населения поддерживает Украину.

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Источник The Insider в администрации Путина точно не сказал, с чем конкретно связана отставка Ильичева, но предположил, что возможно она связана с неудачными попытками Кремля вытеснить с продовольственного рынка Африки поставки украинской пшеницы и кукурузы.

В кулуарах также обсуждается скорая отставка начальника Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игоря Маслова. И даже полная ликвидация этого подразделения в структуре АП.

"Во время выборов президента Молдовы в 2021 году Маслов координировал работу предвыборных штабов ставленника Москвы Игоря Додона и докладывал руководству о неизбежной победе последнего. Однако, вопреки всем радужным прогнозам, победу одержала проевропейский политик Майя Санду", - отмечает издание.

"Вполне возможно, что АП покинет и заместитель Маслова, начальник департамента планирования Валерий Максимов. ... В последние годы полковник Максимов руководил многочисленной командой прокремлевских агентов влияния в Закавказье, но с началом агрессии против Украины сеть посыпалась, и некоторые "друзья Кремля" отказались от сотрудничества, ссылаясь на зверства российских войск в соседней стране", - подытожили журналисты.

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