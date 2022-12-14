Путин планирует встретиться с руководителями оккупационных администраций

Президент страны-агрессора Владимир Путин намерен встретиться с руководителями оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей к концу года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

К концу года в Кремль должны приехать предатели Украины, главы администраций регионов, которые Россия объявила своими. По данным источников, Путин будет встречаться с ними поочередно. По данным издания, на встрече будут обсуждаться вопросы "открытия на территориях представительств федеральных территориальных органов власти", а также вопросы безопасности.

Близкие к администрации президента источники отмечают, что рабочая встреча с гауляйтерами состоится 20 декабря. Но на этот день запланированы и другие мероприятия, утверждают они.

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