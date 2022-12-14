Песков о поставке Patriot Украине: Ждем подтверждения информации

В Кремле ожидают официального подтверждения информации СМИ о том, что США решили поставить Украине противоракетные комплексы Patriot.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Я не стал бы пока комментировать, потому что это сообщение СМИ. В наше время сообщение СМИ - вещь ненадежная, так что дождемся какой-то официальной информации", - сказал он.

Песков согласился с мнением заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о том, что в Украине эти комплексы станут "законной целью для российских военных".

Напомним, ранее издание CNN сообщило, что планы поставки ПВО Patriot из США в Украину сейчас на финальной стадии.

В то же время в Пентагоне подтвердили планы предоставить Украине Patriot.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путин впервые за 10 лет не будет проводить пресс-конференцию. ВИДЕО