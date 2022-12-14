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Песков о поставке Patriot Украине: Ждем подтверждения информации

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Песков о поставке Patriot Украине: Ждем подтверждения информации
В Кремле ожидают официального подтверждения информации СМИ о том, что США решили поставить Украине противоракетные комплексы Patriot.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Я не стал бы пока комментировать, потому что это сообщение СМИ. В наше время сообщение СМИ - вещь ненадежная, так что дождемся какой-то официальной информации", - сказал он.

Песков согласился с мнением заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о том, что в Украине эти комплексы станут "законной целью для российских военных".

Напомним, ранее издание CNN сообщило, что планы поставки ПВО Patriot из США в Украину сейчас на финальной стадии.

В то же время в Пентагоне подтвердили планы предоставить Украине Patriot.

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Топ комментарии

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    А що за суєта така, піськов? Вас це взагалі їбати не повинно, хто і що нам постачає.
  • Hanka Panyanka
    в ООН треба звертатися - Україна намагається себе захистити..., це ж треба, як вона на таке зважилась...
  • Raccoonenko
    Чекають на підтвердження - свіжий чемодан пуйлу вже підготували
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