Песков о поставке Patriot Украине: Ждем подтверждения информации
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В Кремле ожидают официального подтверждения информации СМИ о том, что США решили поставить Украине противоракетные комплексы Patriot.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Я не стал бы пока комментировать, потому что это сообщение СМИ. В наше время сообщение СМИ - вещь ненадежная, так что дождемся какой-то официальной информации", - сказал он.
Песков согласился с мнением заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева о том, что в Украине эти комплексы станут "законной целью для российских военных".
Напомним, ранее издание CNN сообщило, что планы поставки ПВО Patriot из США в Украину сейчас на финальной стадии.
В то же время в Пентагоне подтвердили планы предоставить Украине Patriot.