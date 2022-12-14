Россияне планируют снести целый квартал в Мариуполе, - горсовет

Российские захватчики планируют полностью снести квартал у завода "Азовсталь" в Левобережном районе Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

"В оккупированном Мариуполе планируют снести целый квартал. Россияне и коллаборанты стремятся полностью разрушить украинский город. Карту с планами разрушения на базе "яндекса" обнародовали пропагандистские паблики. Согласно им - в планах снести полностью квартал возле завода "Азовсталь" в Левобережном районе. Это Морской бульвар и ул. Азовстальская. Там до сих пор живут мирные жители. Они остаются в полуразрушенных домах без света, газа и отопления", - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что таким образом оккупанты планируют разрушить Мариуполь.

"Регулярно уничтожаются многоэтажки, которые россияне целенаправленно бомбили во время осады", - добавили в мэрии.

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