Для проведения выборов после войны нужен "переходный период", - Корниенко

После окончания войны потребуется "небольшой переходный период" для проведения выборов.

Об этом первый вице-спикер парламента Александр Корниенко рассказал в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь может идти о 4-5 месяцах.

Он напомнил, что, согласно законодательству, во время действия военного положения нельзя проводить выборы в Раду.

"Во время военного положения нельзя проводить выборы. Но мы верим в ВСУ, в наши Силы обороны, в то, что они максимально быстро освободят всю нашу территорию, и мы сможем перейти в другой правовой режим регулирования. И тогда уже откроется путь к выборам", - сказал Корниенко.

По его словам, после завершения действия военного положения "будет очень тяжело сразу провести выборы".

"Нужен какой-нибудь небольшой переходный период. И он может быть разный для разных территорий. Например, если мы освобождаем территории, которые оккупированы давно – Донецк, Луганск, Крым, – нужно выяснить, какой страны там есть граждане, провести соответствующие мероприятия по проверке. А что касается территорий, которые недавно были оккупированы - например Херсонская область, - там можно проводить национальные выборы", - сказал вицеспикер парламента.

"Учитывая, что мы нарабатываем, в частности с Советом Европы, действительно нужно переходное время после окончания военного положения. Речь может идти о нескольких месяцах, звучал срок 4-5 месяцев", - добавил он.

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