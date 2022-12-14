Папа Римский призвал праздновать Рождество скромно, чтобы сэкономить для пожертвований Украине

Папа Римський Франциск закликав до "скромного" Різдва цього року, а зекономлені від скорочення витрат на подарунки кошти пожертвувати для допомоги "стражденному народу України".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Во время еженедельной совместной аудиенции Франциск призвал к "конкретным жестам" милосердия для украинцев в этот праздничный сезон.

"Приятно праздновать Рождество и устраивать вечеринки, но давайте немного снизим уровень рождественских расходов. Давайте сделаем более скромное Рождество, с более скромными подарками, и давайте отправим то, что мы сэкономим, людям Украины, которые в этом нуждаются, " - сказал он.

В последние месяцы Ватикан организовывал гуманитарные поставки, включая отправку термоодежды украинцам, страдающим зимними холодами с ограниченным отоплением и электроэнергией.

"Они голодны. Им холодно. Много кто умирает из-за нехватки врачей и медсестер. Не будем забывать о них. Рождество в мире и с Господом, но с украинцами в сердце", - добавил понтифик.

На прошлой неделе Папа Римский Франциск заплакал, когда вспомнил страдания украинцев во время традиционной молитвы в Риме.

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