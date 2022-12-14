Тактика "выжженной земли" не поможет Путину, Украина будет продолжать борьбу, - Шольц

Ни один из планов Путина, развязавшего войну против Украины, не реализовался, потому что он ошибочно воспринимал ситуацию, поэтому тактика "выжженной земли" ему не поможет.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая перед депутатами Бундестага, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ни один из путинских планов не стал реальностью. Поскольку он ошибся на счет духа Украинцев, Европы, нас, характера наших демократий, нашей готовности противостоять империализму. И это настоящая история 2022 года", - подчеркнул глава правительства.

По его словам, Украина противостоит российской агрессии, а Германия, Запад отвечают на вызовы, помогая друг другу.

Шольц подчеркнул, что вместе партнеры продолжают поддерживать Украину гуманитарно, финансово и оружием и будут делать это "столько, сколько потребуется". И это одна из причин того, что ВСУ воюют все более успешно. Россия, которая это видит, пытается разрушить инфраструктуру, расстреливать ракетами детей, женщин и стариков, использует тактику "выжженной земли".

Читайте также: Германия будет поддерживать восстановление Украины в течение многих последующих лет, - Шольц

Но, добавил он, это не поможет Путину: украинцы будут продолжать борьбу, а друзья на Западе будут еще больше помогать Украине всем необходимым, чтобы противостоять такому способу ведения войны. Будут поставляться как артиллерия и средства ПВО, так и генераторы и трансформаторы, пообещал немецкий канцлер, поблагодарив всех, кто внес вклад на конференции доноров в Париже на этой неделе.

"Украина должна иметь возможность выстоять и пройти зиму", – добавил канцлер.

"Россия стоит совсем одна. Во время саммита G20 на Бали это было видно всем... Мы твердо стоим на стороне Украины... Украина противостоит, но также и мы", - подытожил он.