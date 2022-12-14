Лидер немецкой оппозиции Мерц призвал правительство ФРГ передать Украине танки

Лидер немецкой оппозиции Фридрих Мерц требует, чтобы федеральное правительство поставило в Украину боевые танки и бронетранспортеры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Чем больше мы поможем, тем быстрее закончится эта война", - сказал он в ответ на заявление канцлера Олафа Шольца в Бундестаге.

Мерц заявил, что правительство прикрывается партнерами по НАТО, но это ошибка.

"В основном это зависит от вас", - сказал Мерц канцлеру, добавив, что правительство могло бы легко предоставить тяжелую технику.

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