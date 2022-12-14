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Минобороны о новой волне мобилизации в Украине: "Все будет зависеть от потребностей войны"

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Минобороны о новой волне мобилизации в Украине: "Все будет зависеть от потребностей войны"
В министерстве обороны прокомментировали возможность новой волны мобилизации в Украине.

Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от нужд войны. И кроме того, есть потери и потребность в восстановлении. Даже те люди, которые сейчас воюют, живы-здоровы, нуждаются в замене... Поэтому это нормальный процесс. Не нужно из этого делать ужасные прогнозы. Публично об этом всегда говорим, все может быть, все от войны зависит", - отметила она.

По словам Маляр, новая волна мобилизации в Украине будет зависеть от необходимости:

- восполнение потерь в Вооруженных силах Украины;
- восстановление раненых военных;
- замены воюющих с начала полномасштабной войны.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Ганна Маляр така військова, як я балерин. Тоді брали не по професійності, а хто більше бруду вил'є на 5-го Президента! Така з неї і заступник міністра. Краще на її місце поставити професійного військового щоб була допомога ЗСУ, а не працювати "спікером" за гарну зарплату.
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Чогось цю мадам не хочеться слухати, якесь відчуття нещирості.
  • Василий СПРУТ
    Лично мое мнение нужно комплектовать и учить подразделения даже для ротации !!! Чем дольше будет обучение тем больше толка от бойцов
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