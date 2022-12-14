WBA восстановила в рейтингах российских и белорусских боксеров: "Они не солдаты"

Российские и белорусские боксеры возобновлены в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA) – об этом она сообщила 13 декабря.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно заявлению ассоциации, спортсмены из России и Беларуси "не являются солдатами или частью правительства", поэтому не имеют отношения к войне в Украине.

В то же время, любой спортсмен, который высказывается в поддержку российского военного вторжения в Украину или участвует в нем, будет немедленно устранен, добавляет WBA.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне обвиняют братьев Кличко, что их спортсменов выбросили из WBC

Решение о возобновлении российских и белорусских боксеров было принято после продолжительного обсуждения на заседании ассоциации 11 декабря в Орландо.

13 декабря россиянина Дмитрия Бивола признали лучшим боксером года по версии WBA.

Напомним, что после начала полномасштабной войны России против Украины Всемирная боксерская ассоциация, а также Международная боксерская федерация (IBF), Всемирная боксерская организация (WBO) и Всемирный боксерский совет (WBC) отказались признавать и утверждать турниры и поединки в России. Международная ассоциация бокса (IBA) запретила спортсменам из России участвовать в международных турнирах под своей эгидой.

Тогда же WBA заявила, что российские и белорусские бойцы будут исключены из рейтинговых списков, однако действующие чемпионы мира или отдельных регионов сохранят свой статус.