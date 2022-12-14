Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: Обсудили противодействие врагу и безопасность на границе

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, члены ставки заслушали доклады по оперативной ситуации на фронте и рассмотрели неотложные потребности сил обороны, участвующих в отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации.

Также были проанализированы последние действия противника и пути противодействия ему. Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности на государственной границе Украины.

"Продолжилась работа по вопросам усиления противовоздушной и противоракетной обороны нашего государства и защиты энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По данным ОПУ, участники также рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны о новой волне мобилизации в Украине: "Все будет зависеть от потребностей войны"

В заседании Ставки также приняли участие: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, другие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.