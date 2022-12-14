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Путин не всегда соотносит цели с возможностями, часто он достаточно безрассуден, - посол США в НАТО Смит

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Путин не всегда соотносит цели с возможностями, часто он достаточно безрассуден, - посол США в НАТО Смит
Российский диктатор Владимир Путин оказался достаточно "безрассудным" и "не всегда соотносит цели с возможностями".

Об этом заявила госпожа посол США в НАТО Джулианна Смит, передает Цензор.НЕТ со ссылкой LIGA.net.

По ее словам, Альянс укрепил свои силы вдоль восточного фронта, чтобы оказывать "максимальное давление" на Москву. И в это внес свой вклад каждый член НАТО.

Представитель США добавила, что Кремль демонстрирует некомпетентность, поскольку "не в состоянии справиться с простыми вещами", такими как "логистика и контроль".

"Мы также признаем, что Путин не всегда соотносит цели с возможностями", – сказала она, добавив, что он часто "достаточно безрассуден".

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Топ комментарии

  • Олег Кущ e096799b
    Що можна взяти з людини, яка сере в чумайдан
  • krot_lub
    «Он ********»
  • Алекс Мышкевич
    береже своїх глистів, курва 😂
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