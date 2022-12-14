ЕС предоставил 500 млн евро в рамках исключительной макрофинансовой помощи Украине
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Евросоюз выделил транш в размере 500 млн евро в рамках исключительной макрофинансовой помощи Украине
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы выплатили 3-й транш в размере 500 миллионов евро в рамках исключительной макрофинансовой помощи Украине в размере 5 миллиардов на 2022 год. Это будет способствовать макроэкономической стабильности Украины и укрепит ее общую экономическую и финансовую устойчивость", – говорится в сообщении.