ЕС предоставил 500 млн евро в рамках исключительной макрофинансовой помощи Украине

Евросоюз выделил транш в размере 500 млн евро в рамках исключительной макрофинансовой помощи Украине

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы выплатили 3-й транш в размере 500 миллионов евро в рамках исключительной макрофинансовой помощи Украине в размере 5 миллиардов на 2022 год. Это будет способствовать макроэкономической стабильности Украины и укрепит ее общую экономическую и финансовую устойчивость", – говорится в сообщении.

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