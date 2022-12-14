Мобилизированный оккупантами житель Донбасса сдался в плен пограничникам

Мобилизированный в армию агрессора житель города Енакиево сдался в плен пограничникам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, в Донецкой области на позиции пограничников вышел с поднятыми руками военнослужащий армии РФ. Оккупанта взяли в плен и передали компетентным органам. Он рассказал, что зовут его Саша, жил он во временно оккупированном Енакиево, где и был мобилизован в армию страны-агрессора.

Чтобы сохранить свою жизнь, мужчина решил сдаться в плен.

"Украинские защитники неукоснительно соблюдают нормы международного права и обеспечивают безопасность каждому, кто добровольно сдастся в плен. Судьба других захватчиков - остаться в украинской земле!", - добавляют в Госпогранслужбе.

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