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Мобилизированный оккупантами житель Донбасса сдался в плен пограничникам

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Мобилизированный оккупантами житель Донбасса сдался в плен пограничникам
Мобилизированный в армию агрессора житель города Енакиево сдался в плен пограничникам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, в Донецкой области на позиции пограничников вышел с поднятыми руками военнослужащий армии РФ. Оккупанта взяли в плен и передали компетентным органам. Он рассказал, что зовут его Саша, жил он во временно оккупированном Енакиево, где и был мобилизован в армию страны-агрессора.

Чтобы сохранить свою жизнь, мужчина решил сдаться в плен.

"Украинские защитники неукоснительно соблюдают нормы международного права и обеспечивают безопасность каждому, кто добровольно сдастся в плен. Судьба других захватчиков - остаться в украинской земле!", - добавляют в Госпогранслужбе.

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Топ комментарии

  • Sasha Ponchik
    Правильний крок!
  • НБ
    Якими сусідами? Донецьк, Луганськ і Крим це частина України. То ж з своїми будемо жити, а колаборантів депортуємо. Та й по всьому.
  • Олег Кущ e096799b
    Правила сдачи: видишь дрон - ку, видишь солдата - ку, видишь местного - ку, видишь собаку -ку, видишь кота - ку, видишь дорожный указатель - ку! Два раза
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