На оккупированных территориях есть детские пыточные, - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские военные на оккупированных территориях обустраивают детские пыточные.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне, об этом он заявил в докладе о соблюдении прав пострадавших в результате российской агрессии против Украины.

"На оккупированных территориях есть детские пыточные. Я думал дно пробить нельзя после Бучи, Ирпеня. Я в Балаклее видел 2 пыточные, один парень там находился 90 дней, его выводили на расстрел. В Херсоне 10 пыточных, в одной отдельная камера, где держали детей", - сказал омбудсмен.

По словам Лубинца, детям давали воду через день, не давали еду, рассказывали, что родители от них отказались.

"Был один задержанный мальчик, который на телефон сфотографировал российскую технику, держали в застенке с применением пыток", - добавил омбудсмен.

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