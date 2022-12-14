Мелитополь может стать следующей целью ВСУ, - New York Times

Временно оккупированный Мелитополь в Запорожье, вероятно, может стать следующим пунктом, на который будут наступать ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в материале New York Times.

"Украина наращивает усилия по изоляции и ослаблению российских сил в стратегически важном городе Мелитополь и вокруг него в преддверии того, что, как ожидается, станет следующим важным этапом войны – украинского наступления с целью вытеснить российские войска с юга Украины", - отмечает издание.

NYT сообщает, что ВСУ использует ракетные удары большой дальности и диверсии, чтобы взять под контроль стратегически важный город, расположенный на перекрестке двух автомагистралей и железнодорожной линии, соединяющий Россию с оккупированным Крымом и другими захваченными территориями на юге Украины.

"Мелитополь является ключевым центром, и восстановление контроля над ним может помочь украинским силам вернуть не только всю Запорожскую область, но и остальную соседнюю Херсонскую. Тогда это потенциально может дать им возможность отбросить российские войска вплоть до Крыма, который россияне контролировали до вторжения", - пишет издание.

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