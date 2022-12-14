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Украинское подполье помогло уничтожить точечным ударом более 100 оккупантов в оккупированной Горловке, - Центр национального сопротивления

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Украинское подполье помогло уничтожить точечным ударом более 100 оккупантов в оккупированной Горловке, - Центр национального сопротивления
12 декабря во временно оккупированной Горловке (Донецкая область) благодаря информации от украинского подполья точечным ударом был уничтожен личный состав врага.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Операция стала возможной благодаря координации подполья и ВСУ. Военным были переданы данные по размещению личного состава оккупантов и их техники. В результате по координатам отработали украинские силы. По предварительным данным было уничтожено более 100 личного состава врага и технику", - говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, что каждый подобный удар уменьшает наступательный потенциал врага и приближает победу Украины. Сопротивление призывает всех имеющих информацию о расположении вражеских составов или командных пунктов анонимно сообщать координаты по ссылке.

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Топ комментарии

  • shokolad
    горіть у пеклі, москалі!
  • shokolad
    кацапи в нас пральні машини мародерять, а ми в них будемо танчики відбирати! Слава ЗСУ!
  • Oleg K 0ff374ed
    Давно пора было. А то кацап сильно спокойно себя чувствовал в Горловке.
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